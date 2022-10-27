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ТАСС: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»

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Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом 26 октября сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию
За что задержан ее коммерческий директор, при чем здесь сама телеведущая и глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Как стало известно, потерпевшим по делу проходит должностное лицо госкорпорации «Ростеха». Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Максимальное наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

Между тем Собчак назвала недоразумением арест ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в среду в загородном доме Собчак прошли обыски. Кроме того, правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Позже источник «Известий» сообщил, что журналистка покинула Россию, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве. По этому же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. В среду их доставили в суд, где изберут меру пресечения.

Деньги обвиняемые вымогали якобы за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через Telegram-канал «Тушите свет».

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