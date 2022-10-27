Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ назвал преступной манеру ведения Украиной боевых действий
Мир
CNN сообщил об опознании погибшего на Украине американского наемника
Мир
Bloomberg узнало о планах Маска касательно увольнения сотрудников Twitter
Общество
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона
Общество
Вильфанд предупредил регионы РФ о сильных осадках в ближайшие два дня
Армия
В Херсоне заявили об отсутствии признаков подготовки наступления ВСУ
Мир
В МИД РФ обвинили США в дестабилизации ситуации вокруг Афганистана
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Якутии
Мир
Боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Банки начали финансирование сделки Илона Маска по покупке Twitter
Сюжет:

В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов со стороны ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских орудий пять населенных пунктов Донбасса. Об этом 27 октября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Дрон среди ясного неба: как беспилотники меняют ход СВО
Репортаж «Известий» — о том, как и где российские военные используют квадрокоптеры в ходе специальной военной операции

Так, удары нанеслись по населенным пунктам Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное. Отмечается, что ВСУ стреляли снарядами 155 и 152 мм.

Обращается внимание на то, что артиллерию калибром 155 мм, как правило, используют страны НАТО.

Накануне ВСУ выпустили по поселку Гольмовский десять ракет из РСЗО «Град». Ранее в тот же день глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что атаки ВСУ ― геноцид населения региона, который никак не влияет на ситуацию на линии сопротивления.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022