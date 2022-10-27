В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских орудий пять населенных пунктов Донбасса. Об этом 27 октября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Так, удары нанеслись по населенным пунктам Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное. Отмечается, что ВСУ стреляли снарядами 155 и 152 мм.

Обращается внимание на то, что артиллерию калибром 155 мм, как правило, используют страны НАТО.

Накануне ВСУ выпустили по поселку Гольмовский десять ракет из РСЗО «Град». Ранее в тот же день глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что атаки ВСУ ― геноцид населения региона, который никак не влияет на ситуацию на линии сопротивления.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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