Израиль нанес ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска

Израиль нанес в ночь на четверг ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска, сообщило информационное агентство САНА.

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила часть выпущенных снарядов, передает телеканал «Известия».

При этом отмечается, что остальные ракеты причинили только материальный ущерб.

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