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Израиль нанес ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска

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Израиль нанес в ночь на четверг ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска, сообщило информационное агентство САНА.

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила часть выпущенных снарядов, передает телеканал «Известия».

При этом отмечается, что остальные ракеты причинили только материальный ущерб.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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