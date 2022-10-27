Врач предупредила об опасности закаливания при хронических болезнях

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, каким категориям людей опасно заниматься закаливанием.

«При наличии хронических заболеваний не следует начинать закаливание без консультации лечащего врача. Гипертоникам и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы подобные процедуры могут быть противопоказаны. С осторожностью нужно относиться к закаливанию и людям с аллергией на холод, а также с заболеваниями мочеполовой системы и бронхиальной астмой», ― цитирует Кашух URA.RU.

Самым главным в закаливании Кашух назвала постепенность и регулярность. Так человек не нанесет вред своему здоровью. Детям и пожилым она посоветовала медленно снижать температуру воды при обливании на 1–2 градуса через несколько дней.

«Для взрослых допустимо обливание холодной водой температурой 8–12 °C с постепенным расширением зоны воздействия. Так, первые две недели после душа следует обливать только кисти рук и ступни. Следующие две недели зону воздействия холодом расширяют до локтей и коленей и только после этого постепенно приходят к обливанию всего тела», ― добавила врач.

Ранее, 25 октября, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал основные причины возникновения у людей проблем с давлением, а также напомнил о важности следить за артериальным давлением.

Так, по его словам, негативно на давление влияет нездоровый образ жизни и стресс. Также человеческий организм часто реагирует изменением артериального давления на изменения в погоде или атмосферном давлении. Специалист также напомнил, что игнорирование проблем с давлением может позже привести к заболеваниям сердца, головного мозга или почек.