Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть. Об этом заявил 27 октября заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — сказал он.

Стремоусов добавил, что все необходимые товары, в том числе продукты питания и медикаменты, продолжают поступать в правобережную часть области. Кроме того, не останавливались выплаты зарплат оставшимся сотрудникам бюджетной сферы, а также пенсий и социальных пособий.

Городские службы работают в специальном режиме, сказал замглавы администрации региона. Также он отметил, что Херсон готов к отопительному сезону.

Накануне советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил об изменении в неприятную для Украины сторону ситуации на херсонском направлении. Он добавил, что пришлось перебросить дополнительно около шести батальонно-тактических групп украинских военных.

В тот же день замгубернатора Херсонской области Стремоусов опроверг информацию о том, что Киев накопил 60 тыс. военных для наступления на Херсон. Он подчеркнул, что всё больше россиян вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне.

Между тем 25 октября Кирилл Стремоусов сообщил, что на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении ситуация остается стабильной. Замгубернатора региона уточнил, что на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек.

Еще днем ранее он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных. Стремоусов также заявил о падении морального духа украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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