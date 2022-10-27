Вильфанд предупредил регионы РФ о сильных осадках в ближайшие два дня

Калужскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Крым в ближайшие дни ожидают сильные дожди. Кроме того, в Ненецком автономном округе и Коми пройдут метели. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о самом неблагоприятном, то в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер до 20–22 м/с ближайшие два дня. Заметные дожди, сильные, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях, в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае они будут еще интенсивнее», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также отмечается, что в четверг Коми ожидает сильный снег, гололед, метель с ветром до 15–18 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие два дня Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню накроют интенсивные осадки.

Ранее, 25 октября, синоптики пообещали жителям Крыма ливни и ветер. МЧС предупредило о вероятности чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и дорогах из-за непогоды.