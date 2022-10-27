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В Херсоне заявили об отсутствии признаков подготовки наступления ВСУ

Стремоусов заявил, что признаков подготовки ВСУ к наступлению на Херсон пока нет
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Фото: РИА Новости
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Признаков подготовки вооруженными силами Украины (ВСУ) широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока не наблюдается. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

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«Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — передает его слова «РИА Новсти».

Стремоусов отметил, что российские военные не собираются сдавать Херсонскую область, линия обороны постоянно укрепляется.

Накануне главы советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что ситуация на херсонском направлении меняется в крайне неприятную для ВСУ сторону. Однако, по его словам, такую огромную военную силу «смолоть будет очень тяжело».

В тот же день российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод в Херсонской области. Кроме того, замгубернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил, что попытки украинских военных прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Также он развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области.

Ранее, 25 октября, Стремоусов заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. По его словам, на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

До этого, 24 октября, заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

Тогда же сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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