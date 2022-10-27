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Экс-сотрудник Белого дома рассказал о предотвращении Путиным планов США

Экс-работник Белого дома Робертс: Путин предотвратил план США лишить Россию выхода к морям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин разрушил планы США по лишению страны выхода к Черному и Средиземному морю. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Робертс.

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В статье на своем сайте Робертс напомнил, что Россия долгие годы арендовала морскую базу в Крыму.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство в Украине аннулирует договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через море к Средиземному», ― подчеркнул Робертс.

Между тем 26 октября обозреватель журнала The New Yorker предположил, что спецоперации России по защите Донбасса можно было бы избежать, если Запад признал бы Крым как часть России.

17 октября предприниматель Илон Маск написал, что Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России и рассматривается страной как ключевая часть. Он сравнил потерю полуострова для России с потерей Гавайев для США.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. РФ неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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