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Боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев

Освобожденный из плена боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его двух раненых сослуживцев
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Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot
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Освобожденный из украинского плена боец Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Чупра рассказал 27 октября, как боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) убили его двух сослуживцев при взятии в плен.

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«Мы заняли круговую оборону, но, как оказалось, всё безуспешно. Там сопротивляться уже было бесполезно, потому что у нас ни БК (боекомплект. — Ред.), ничего нет уже, всё расстреляли. Всё, тишина резко. Ну, думаю, прикинусь мертвым. Я лежу, ко мне подходит военнослужащий (украинский. — Ред.), ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают (жмурятся. — Ред.) от дождя», — цитирует пленного «РИА Новости».

Солдат добавил, что сначала украинские силовики хотели добить его, но Чупра показал, что он живой, тогда его и забрали в плен.

«И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два «двести» (убили. — Ред.), — поделился боец.

Накануне стало известно о состоявшемся обмене пленными. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул десять военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина США Джошуа Алана Джонса.

В этот же день вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий рассказал, что украинские силовики издеваются над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. По словам военного, жаловаться на условия содержания в ООН и Красный Крест руководство лагеря запрещало.

Накануне сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал, что, будучи в украинском плену, он и его сослуживцы подвергались избиению и пыткам. Он уточнил, что ВСУ стараются морально подавить бойцов союзных сил.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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