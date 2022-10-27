Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Якутии
Мир
Боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Банки начали финансирование сделки Илона Маска по покупке Twitter
Армия
Российский истребитель МиГ-31 уничтожил украинский самолет Су-24
Армия
Танкисты и мотострелки прошли подготовку на полигонах ЦВО
Армия
ПТРК «Корнет» уничтожили бронированную технику ВСУ
Мир
США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности
Мир
Власти Киевской области заявили об ударах по региону
Общество
Российские депутаты предложили повысить налоги для богатых
Мир
Белый дом заявил об отсутствии настроя на переговоры у РФ и Украины
Мир
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов

Подготовка танкистов и мотострелков на полигонах ЦВО

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022