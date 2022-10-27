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Молодого медведя заметили на улицах Сахалина

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Фото: РЕН ТВ
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В поселке Тымовское в Сахалинской области местные жители заметили молодого медведя. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил портал ИА Сах.ком.

По словам очевидцев, медведь пробежал по улицам населенного пункта мимо торгового центра. Также его заметили на одном из участков, когда тот покусился на рыбу. Сообщается, что местные жители пытались его поймать, но безуспешно.

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Отмечается, что медведь бегает по Тымовскому, не обращая внимания на людей. Хищника видели рядом с мусорными баками, очевидцы предполагают, что он голоден.

По предположению местных жителей, это один из двух медвежат, которых недавно видели вместе с матерью. Вероятно, что он отбился от них.

Ранее, 15 октября, в Петропавловск-Камчатский забрел молодой медведь. Отмечалось, что в случае если хищник не вернется в лес, его будут вынуждены отстрелить. Как отметили местные жители, хищник сравнительно небольшой, в возрасте 4–5 лет.

5 октября медведь появился в садовом товариществе на Камчатке. Хищник был потенциально опасен. Медведь был ранен, и охотоведам пришлось его ликвидировать.

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