Обозреватель «Известий» назвал причины замедления экономики Китая

Главные причины замедления — проблемы на рынке недвижимости, политика «нулевого ковида» и череда общих проблем в мировой экономике. Если первые две на данный момент преодолимы, то с третьей ситуация будет становиться только хуже. Ситуация усложняется еще и новыми, весьма агрессивными мерами, введенными США против КНР в области производства полупроводников. Подробности — в материале «Известий».

Данные статистического ведомства Китая показали, что темпы роста ВВП в третьем квартале увеличились до 3,9% в минувшие три месяца. Таким образом, если в последнем квартале не произойдет какого-то радикального рывка, то таргет в 5,5%, установленный КПК на этот год, останется недосягаемым.

Ожидания на четвертый квартал также пока не вызывают слишком большого оптимизма: в последние три месяца вторая экономика мира может вырасти на 2,5–3%, а по итогам всего года — на 3–3,5%.

Китайские власти оправдывают такие болезненные для подавляющего большинства населения меры как вынужденные, позволяющие сохранить жизни. Смягчение политики «зеро-ковид» могло бы дать существенную поддержку для ВВП страны, обеспечив прирост на 1–2 дополнительных процентных пункта, посчитали обозреватель.

Однако есть и сектор, положение дел в котором вряд ли улучшится. Экспорт обеспечивает менее 15% китайского ВВП, но он всегда значительно влияет на его прирост.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая