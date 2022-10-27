Эксперты рассказали о разногласиях Франции и Германии

Последние месяцы показали, что согласия между Францией и Германией буквально не осталось. Встреча в Елисейском дворце канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона 26 октября, доказала, что преодолеть многочисленные противоречия будет сложно. «Известия» узнали, в каких темах разошлись страны.

Одним из поводов к недовольству Парижа и Берлина друг другом стала важнейшая на нынешнем этапе для всего мира вещь — энергетика. Повод точить зуб на коллег по ЕС нашелся и у немцев. Одним из камней преткновения стала идея вернуться к проекту строительства трубопровода MidCat, идущего от Пиренейского полуострова до Северной Европы.

Как рассказал экс-премьер Франции Доминик де Вильпен «Известиям», когда Париж и Берлин отказываются от плодотворного диалога, изолируются друг от друга, это ведет мировое сообщество к кризису.

«Франция обвиняет Германию в закупке вооружений у США. Но, с другой стороны, сама Франция усложняет европейские проекты вооружений, представляя договоры, которые благоприятствуют Парижу в одностороннем порядке. Здесь мы имеем дело со многими разными проблемами, и за этими переговорами [между лидерами] точно не будет реального решения», — заметил в беседе с «Известиями» депутат комитета по обороне бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Кроме того, стороны разошлись и по теме поездки Олафа Шольца в Китай на следующей неделе.

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Осевая асимметрия: почему испортились отношения Берлина и Парижа