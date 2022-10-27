Артиллерия ВДВ уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России показало кадры разбитой подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) бронированной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили подразделения ВСУ, которые пытались скрытно приблизиться к позиции ВДВ.

Отмечается, что бронетехника ВСУ была уничтожена огнем танков и артиллерии.

Также с использованием беспилотников применялись гранаты для поражения живой силы противника, которая была замаскирована в укрытиях.

Ранее, 24 октября, артиллерийские расчеты ВДВ нанесли удары по колонне бронетехники украинских боевиков. Отмечается, что военнослужащие уничтожили пять танков и несколько единиц бронированных машин ВСУ из гаубичных орудий. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

22 октября ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении Российские десантники в ходе успешной обороны лишили ВСУ танков Т-72 и бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ, поставленных Украине странами НАТО.

До этого, 17 октября, подразделения ВДВ уничтожили шесть украинских танков и более десяти единиц бронетехники. Военнослужащие ВДВ нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), поразив живую силу и технику противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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