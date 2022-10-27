Жительница Шахтерска рассказала о последствиях обстрелов ВСУ

Жительница Шахтерска (ДНР) Алла 27 октября рассказала о том, как ее семья пережила ракетные обстрелы города вооруженными силами Украины (ВСУ).

По ее словам, прилеты ракет произошли около 21:25.

«Испугались, сейчас пришли в себя. Но это было жестко. Всё горело. Мы думали, и дома сгорят. Счастье, что погода такая, дождь. <...> Мы выбежали, машину вывезли, всё вывезли. Уже горело всё», ― поделилась впечатлениями женщина.

Ранее в этот день в МЧС ДНР сообщили, что ликвидировали пожары на ж/д станции Шахтерского района, которые были вызваны ударом ВСУ. Они сохранили 42 цистерны с топливом и предотвратили вероятность их взрыва.

До этого пожарным удалось локализовать огонь. Для этого потребовалось 25 единиц техники и 101 человек личного состава. Параллельно они эвакуировали жителей близлежащих домов.

Отмечалось, что в результате атаки загорелись 12 цистерн. Информацию об этом подтвердили в местном МЧС, позже ― глава региона Виталий Хоценко.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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