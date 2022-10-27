Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности
Мир
Власти Киевской области заявили об ударах по региону
Общество
Российские депутаты предложили повысить налоги для богатых
Мир
Белый дом заявил об отсутствии настроя на переговоры у РФ и Украины
Мир
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов
Общество
В МЧС ДНР сообщили о ликвидации пожара в Шахтерске
Мир
Небензя допустил пересмотр отношений с ООН из-за расследования по БПЛА
Общество
Автолюбители за два месяца оформили почти 8 млн электронных СТС
Мир
Bloomberg узнало о планах США изменить потолок цен на российскую нефть
Экономика
Минприроды предложило повысить налог на воду для предприятий
Мир
Пентагон успешно провел испытания компонентов гиперзвукового оружия
Культура
Около 8 млрд рублей не вернули россиянам за отмененные концерты
Сюжет:

Во Франции рассказали о потерях для США от победы России на Украине

Глава Geopragma Галактерос: победа России на Украине лишит США контроля над Европой
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки рискуют потерять контроль над Европой в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом написала президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в статье для журнала Valeurs Actuelle.

Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике
Удастся ли Вашингтону обойтись без участия Москвы в делах региона

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически «потерять» послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — написала Галактерос.

Она отметила, что поражение России в военном отношении маловероятно. В свою очередь, Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в гонке вооружений, считает автор статьи.

По ее словам, ошибка европейских стран, касательно ситуации вокруг Украины, заключается в неспособности понять, что США используют их для долгосрочного ослабления России.

Как подчеркнула Галактерос, «покорность стоит дорого». Она сказала, что иногда «цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать». В качестве примера автор статьи привела серьезный экономический кризис, в который погрузилась Франция.

Президент Geopragma добавила, что Европа стала экономической мишенью в конфликте на Украине и «даже не хочет себя защитить».

Ранее, 24 октября, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что США начали терять свою лидирующую роль в мире, так как возникло множество других полюсов. По его словам, политологи должны обратить внимание на то, что санкционное подавление стран, которое предлагает американская сторона, «бесперспективно и чрезвычайно опасно».

19 октября издание Jerusalem Post опубликовало мнение, что решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Данное направление приложения сил РФ, отметили в израильской газете, является не новой холодной войной, а глобальным сдвигом: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, и от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку. Его возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья. Издание отмечает, что в переориентации на Восток Россия, вероятно, опирается на опыт СССР.

До этого, 9 октября, газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая ситуация непредсказуема из-за стремления США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022