Соединенные Штаты Америки рискуют потерять контроль над Европой в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом написала президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в статье для журнала Valeurs Actuelle.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически «потерять» послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — написала Галактерос.

Она отметила, что поражение России в военном отношении маловероятно. В свою очередь, Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в гонке вооружений, считает автор статьи.

По ее словам, ошибка европейских стран, касательно ситуации вокруг Украины, заключается в неспособности понять, что США используют их для долгосрочного ослабления России.

Как подчеркнула Галактерос, «покорность стоит дорого». Она сказала, что иногда «цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать». В качестве примера автор статьи привела серьезный экономический кризис, в который погрузилась Франция.

Президент Geopragma добавила, что Европа стала экономической мишенью в конфликте на Украине и «даже не хочет себя защитить».

Ранее, 24 октября, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что США начали терять свою лидирующую роль в мире, так как возникло множество других полюсов. По его словам, политологи должны обратить внимание на то, что санкционное подавление стран, которое предлагает американская сторона, «бесперспективно и чрезвычайно опасно».

19 октября издание Jerusalem Post опубликовало мнение, что решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Данное направление приложения сил РФ, отметили в израильской газете, является не новой холодной войной, а глобальным сдвигом: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, и от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку. Его возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья. Издание отмечает, что в переориентации на Восток Россия, вероятно, опирается на опыт СССР.

До этого, 9 октября, газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая ситуация непредсказуема из-за стремления США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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