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Эксперты рассказали о возрастной маркировке на товарах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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На прилавках магазинов зачастую можно заметить товары для несовершеннолетних в декорациях отрезанных конечностей или продукция, олицетворяющая уродство и страхи. «Известия» вместе с экспертами разбирались, как закон ограждает детей от «ликов смерти» и как определяется возрастная маркировка продукции.

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«Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, качество которых вызывает серьезные вопросы», — цитирует слова депутата Госдумы Татьяны Буцкой портал Роскачества.

Согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию», напомнила руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, определяется само понятие информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Так, вредная информация — это так, что вызывает у детей страх, панику, а также оправдывающей насилие и противоправное поведение или же побуждает к суициду.

Кроме того, вторая категория — информация, распространение которой ограничено возрастной категорией ее потребителей. Сформированы четыре возрастные категории: не достигшие 6 лет, достигшие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 16 лет.

Практикующий психолог, психотерапевт, главный эксперт антибуллинговой программы «Травли NET» Мария Афонина отметила, что просмотр страшных кадров со сценами насилия и жестокости часто вызывает у детей страх или отвращение, периодически, по ее словам, у такого человека могут всплывают яркие неприятные образы, сопровождаемые негативными переживаниями.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Принцип тьмы: зачем детские бренды заигрывают с темой смерти

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