В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов

Коммерческие спутники США могут стать законными целями для удара в случае, если они будут задействованы в рамках конфликта на Украине. Об этом в среду, 26 октября, заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Он отметил, что в ходе событий на Украине была выявлена опасная тенденция. По его словам, речь идет об использовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Воронцов уточнил, что имеет в виду также и коммерческие спутники.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — сказал Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в этот день Воронцов призвал Запад не рассматривать космос как арену конфликта, в связи с чем Россия вынесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Он отметил, что реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывает беспокойство и угрозу. При этом Воронцов добавил, что на данном этапе гонки вооружений в космосе избежать еще возможно.

Также Воронцов заявил, что Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, добавил он.

В августе делегация России в ООН предупредила о размещении США ядерного оружия в космосе. Отмечается, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.

Кроме того, в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике в космосе. Она отметили, что в нем присутствуют попытки легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит предотвращению гонки вооружения в этой среде.

17 января НАТО опубликовало документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе». Согласно ему альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».