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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, небольшой дождь, по области местами умеренный ожидают москвичей в четверг, 27 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4…+6.

Днем ожидается восточный ветер со скоростью 2–7 м/с, ночью — южный и юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 752–754 мм ртутного столба.

Ранее, 26 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление, в связи с чем вероятность появления снега, в том числе мокрого, исключена.

До этого, 24 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» спрогнозировал повышение температуры в четверг до +6...+11 градусов, а также кратковременный дождь.

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