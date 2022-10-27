Власти Киевской области заявили об ударах по региону

Взрывы прогремели в одной из общин Киевской области. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в четверг, 27 октября.

«Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно жертв и пострадавших нет», ― написал Кулеба в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что в области объявлена воздушная тревога. Он призвал всех местных жителей оставаться в укрытиях.

Накануне воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов Украины за исключением западной части страны.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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