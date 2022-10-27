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Автолюбители за два месяца оформили почти 8 млн электронных СТС

Автолюбители за два месяца оформили почти 8 млн электронных свидетельств о собственности на авто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За два последних месяца количество электронных свидетельств о регистрации автомобиля (СТС) увеличилось на 7,9 млн. и достигло 9,5 млн. Именно столько их зарегистрировано в приложении «Госуслуги Авто» по состоянию на 26 октября, сообщили «Известиям» в Минцифры.

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При этом 1 сентября в системе было лишь 1,6 млн свидетельств. Таким образом, за сентябрь и большую часть октября автолюбители оформили в пять раз больше подобных документов, чем за весь предыдущий год. Тестирование электронного СТС стартовало в сентябре 2021-го.

Документ можно предъявить сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, который содержит всю информацию о транспортном средстве. Однако до сих пор с водителей не снята обязанность иметь при себе оригинальный СТС, поскольку в Правилах дорожного движения (ПДД) нет положения об электронной версии документа.

«На мой взгляд, столь резкий рост желающих попробовать электронные документы связан с новостью о начале тестировании виртуального водительского удостоверения», — считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал, что с 1 октября в приложении «Госуслуги Авто» должна была появиться возможность присвоения QR-кода не только СТС, но и водительскому удостоверению. Однако на данный момент эта опция в приложении отсутствует. Появится она только в ноябре, написал разработчик приложения в отзывах в AppStore.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Резвое ускорение: за два месяца оформлено 8 млн QR-свидетельств на авто

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