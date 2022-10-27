Bloomberg узнало о планах США изменить потолок цен на российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела в сторону повышения планируемый потолок цен на нефть из России, поскольку не смогла достигнуть договоренности с многими странами о его реализации. Об этом в среду, 26 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в связи с невозможностью получить согласие ряда стран по установке лимита цен на нефть из РФ, Белый дом обеспокоен относительно того, что из-за несогласованности эта мера может привести к новой волатильности на нефтяном рынке.

Как пишет агентство, администрация Байдена хотела бы предотвратить такое развитие событий, чтобы не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов.

При этом в статье не уточняется, какой конкретно уровень цен рассматривают США на данный момент.

Ранее, 14 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. По ее словам, недавние предложения Вашингтона установить максимальную цену на уровне $60 за баррель не являются официальной позицией западных государств, поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

О том, что министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России, сообщалось в начале сентября. Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

В ответ министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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