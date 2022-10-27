Около 8 млрд рублей не вернули россиянам за отмененные концерты

В России зрителям за отмененные концерты иностранных артистов не вернули около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил президент продюсерской корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Люди обращаются к операторам, те запрашивают деньги у организаторов. Например, компания kassir.ru в неделю выдает по 2,5–3,5 млн рублей.

«По сути, билетный оператор — это агент. Он берет и продает билеты, выплачивая организатору. Но у организаторов не всегда есть деньги на возвраты — если единовременно у всех попросить вернуть деньги, то в принципе концертной индустрии в России не будет», — объяснил Финкельштейн.

Из-за отмены концертов организаторы несут колоссальные убытки, и средств у них может просто не быть.

«Парализована, например, часть денег, которые мы отправили за границу в качестве гонорара артисту. Например, мы отправляли деньги за артиста через Сбербанк, но получить назад их не можем. Даже те артисты, которые хотят вернуть деньги, не могут этого сделать. Наши банки находятся под санкциями. Суммы у каждой компании были отправлены огромные», — заметил эксперт.

Как заверил «Известия» Евгений Финкельштейн, он уверен, все обладатели билетов получат деньги в полном объеме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лишенный билет: россиянам не вернули 8 млрд за отмененные шоу иностранных артистов