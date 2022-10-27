Ученые создали переносной рентген для диагностики в полевых госпиталях

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали компактный рентгеновский аппарат для диагностики травм в условиях полевого госпиталя.

Главная особенность разработки инженеров — отсутствие массивного стационарного штатива. Он долгие годы был обязательным элементом приборов, в которых используется опасное для человека электромагнитное излучение.

«Снимать объекты, когда рентгенлаборант держит аппарат в руке, наше законодательство запрещает. Это можно делать только со штативом. Но техника меняется, появляются более чувствительные приемники изображения и более качественные источники излучения. Доза излучения, которая на старых рентгеновских аппаратах могла попасть на человека, в новых условиях при новой технике может быть существенно уменьшена. Поэтому назрела необходимость уточнить для определенных условий законодательную базу», — говорит заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов.

По словам специалиста, у военных медиков возникли специфические запросы, так как им нужно быстро в полевых, а иногда и боевых условиях делать диагностику. От них инженерам поступил заказ на разработку рентгена, который можно использовать без штатива прямо в палатке.

С его помощью можно делать снимки человека в любой позе. При использовании стандартного рентгеновского аппарата положение пациента подстраивают под оборудование, а с новым прибором сам врач получает возможность подстроиться под положение больного.

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Снять с колен: создан переносной рентген для диагностики в полевых госпиталях