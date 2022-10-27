Появилось видео последствий обстрела Шахтерска со стороны ВСУ

«Известия» публикуют видео последствий обстрелов Шахтерска (ДНР) вооруженными силами Украины (ВСУ).

Отмечается, что снаряды попали в цистерны с горючим, которые сразу же вспыхнули. На кадрах видно, что пожар охватил большую территорию.

При этом мэр Шахтерска Александр Шатов заявил, что никто из местных жителей в результате обстрелов не пострадал.

Ранее, 27 октября, спасатели эвакуировали жителей домов возле ж/д станции Шахтерска из-за пожара.

В этот же день в МЧС сообщили о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожной станции в Шахтерске. Позднее председатель правительства региона Виталий Хоценко подтвердил эту информацию.

Тушением заняты 10 пожарных автоцистерны, а также пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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