ДТП с двумя автомобилями произошло на МКАДе

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 96 км МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы в четверг, 27 октября.

Инцидент произошел после развязки с Ярославским шоссе. На месте происшествия работают оперативные службы.

Из-за ДТП ограничено движение на двух полосах из пяти. Власти города посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты.

Сейчас уточняются причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне, 26 октября, два грузовика столкнулись на внутренней стороне 52-го км МКАД. Движение на дублере было временно перекрыто.