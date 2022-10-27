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Российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе
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Российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод украинских войск в Донбассе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом рассказал военнослужащий из расчета БМ-21 «Град» в среду, 26 октября.

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«Из последних целей по танкам мы отрабатывали [по танковому взводу], сказали нам «удачно всё», ― цитирует военного «РИА Новости».

По его словам, основные цели сейчас ― живая сила противника, а также техника, в особенности иностранная, и укрепрайоны. Военнослужащий отметил, что российская армия смогла зацепить «три топора», то есть американскую гаубицу M777.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в населенном пункте Курдюмовка в ДНР силами реактивной артиллерии. В тот же день стало известно, что ВС России уничтожили больше 70 украинских боевиков, а также два танка на краснолиманском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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