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Спасатели сообщили об эвакуации жителей Шахтерска из-за пожара

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Фото: МЧС ДНР
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Жителей домов возле ж/д станции в Шахтерске в Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали из-за горящих после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) цистерн с топливом. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили ТАСС спасатели.

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Отмечается, что пожару присвоена третья степень сложности.

Накануне в МЧС ДНР подтвердили информацию о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожной станции вблизи Шахтерского района.

Тушением пожара занимаются 10 пожарных автоцистерн. К месту происшествия выехал пожарный поезд 54-ой пожарно-спасательной части Иловайска.

В штабе теробороны ДНР сообщили об ударе по Шахтерску в ДНР со стороны украинских военных. Отмечается, что в результате атаки загорелись цистерны с топливом. По информации мэра города Александра Шатова, прилет был зафиксирован в районе железной дороги.

До этого, 20 октября, офицер первого корпуса Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что населенные пункты республики были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут. По его словам, крупных пожаров удалось избежать, так как снаряды разорвались на большой высоте.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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