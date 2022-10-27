Премьер Франции заявила о необходимости сохранить каналы диалога с РФ

Россия после окончания спецоперации по защите Донбасса останется крупной державой и соседом Франции, с которым Парижу важно сохранить каналы диалога. Об этом в среду, 26 октября, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

По ее словам, хотя это и долгий конфликт, но «однажды он завершится».

«После его окончания Россия по-прежнему останется нашим соседом. Она является и останется крупной державой. И только дипломатия позволит прийти к долгосрочному урегулированию конфликта», — сказала Борн во время выступления в Сенате (верхней палате парламента).

Она отметила, что именно поэтому Франция сохраняет каналы диалога с Россией.

Ранее, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Отмечается, что он довел до сведения Лекорню обеспокоенность Москвы в связи с угрозами украинских провокаций. В Минобороны подчеркнули, что ситуация на Украине имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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