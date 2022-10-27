CNN узнал о встрече директора ЦРУ Бернса с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Билл Бернс посетил Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил американский телеканал CNN в среду, 26 октября.

Отмечается, что визит прошел в октябре.

«Находясь там, он подтвердил обязательства США по оказанию поддержки Украине <...>, включая продолжение обмена разведданными», ― рассказал телеканалу представитель американской администрации.

Ранее, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации по защите Донбасса прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским, обсудил поставки оружия Украине, а также заявил, что в настоящий момент не видит признаков готовности России и Украины начать мирные переговоры.

До этого, 22 октября, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус допустил возможность сценария развития, при котором воинский контингент Соединенных Штатов Америки может принять участие в конфликте на территории Украины.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».