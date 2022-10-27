Шойгу: Россия провела учения по нанесению ответного массированного ядерного удара

Россия проводит учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника. Об этом в среду, 26 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отмечается, что тренировка проводится под руководством президента РФ Владимира Путина.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил Шойгу главе государства.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в учениях были задействованы ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула» и два ракетоносца Ту-95МС.

В этот же день в пресс-службе Кремля сообщили, что о проведении тренировки наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания под руководством Путина. В ходе учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Кроме того, отмечалось, что все ракеты, запущенные во время тренировки, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики.

20 октября президент проверил, как проходит подговока мобилизованных на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Рязанской области.

Российский лидер на месте заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.