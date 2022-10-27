Минобороны рассказало о новых подвигах солдат ВС РФ на спецоперации

Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В минобороны отметили мужественные и профессиональные действия сержанта Александра Коваленко, который в составе батальонной тактической группы Вооруженных сил России выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ).

Коваленко корректировал огонь артиллерийских орудий по объектам противника. Отмечается, что, благодаря его точной и своевременной работе, удалось нанести существенный урон ВСУ. В результате обстрелов российские военные смогли прорвать оборону противника и вытеснить их с занимаемой территории.

Также в оборонном ведомстве рассказали о рядовом Александре Белике, который обеспечивал связь с колонной вблизи одного из населенных пунктов. Колонна вступила в бой с превосходящим по силе противником. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой.

Белик одним из первых вступил в бой. Он лично уничтожил более пяти противников из штатного вооружения. А обеспеченная рядовым надежная связь с командованием позволила эффективно координировать действия сил в бою и уничтожить нападавших боевиков.

Мужественными и самоотверженными действиями отличился и младший сержант Александр Максин. Вместе со своим подразделением он обнаружил группу украинских военных, которые готовили засаду. Младший сержант грамотно оценил местность и сумел внезапно атаковать противника.

Максин лично уничтожил четыре военнослужащих ВСУ. В Минобороны сообщили, что действия военнослужащего и слаженность его подчиненных позволили уничтожить всех противников и пресечь их деятельность в заданном районе.

Кроме того, смелость и решительность проявил и рядовой Никита Лосев, добавили в ведомстве. В составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона он поддерживал огнем мотострелковые подразделения России.

Лосев прицельным огнем уничтожил ангар с военной техникой, несмотря на ответный артиллерийский обстрел. В результате российские военные смогли продолжить наступление и разбить врага.

Ранее, 26 октября, вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище, которое снабжало дизельным топливом группировки ВСУ, в районе Днепропетровска.

В тот же день стало известно, что российские военные предприняли пять попыток атаковать противника в направлении села Куземовка (ЛНР) и по итогу отбросили врага на исходные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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