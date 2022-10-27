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Минобороны рассказало о новых подвигах солдат ВС РФ на спецоперации

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В минобороны отметили мужественные и профессиональные действия сержанта Александра Коваленко, который в составе батальонной тактической группы Вооруженных сил России выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Коваленко корректировал огонь артиллерийских орудий по объектам противника. Отмечается, что, благодаря его точной и своевременной работе, удалось нанести существенный урон ВСУ. В результате обстрелов российские военные смогли прорвать оборону противника и вытеснить их с занимаемой территории.

Также в оборонном ведомстве рассказали о рядовом Александре Белике, который обеспечивал связь с колонной вблизи одного из населенных пунктов. Колонна вступила в бой с превосходящим по силе противником. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой.

Белик одним из первых вступил в бой. Он лично уничтожил более пяти противников из штатного вооружения. А обеспеченная рядовым надежная связь с командованием позволила эффективно координировать действия сил в бою и уничтожить нападавших боевиков.

Мужественными и самоотверженными действиями отличился и младший сержант Александр Максин. Вместе со своим подразделением он обнаружил группу украинских военных, которые готовили засаду. Младший сержант грамотно оценил местность и сумел внезапно атаковать противника.

Максин лично уничтожил четыре военнослужащих ВСУ. В Минобороны сообщили, что действия военнослужащего и слаженность его подчиненных позволили уничтожить всех противников и пресечь их деятельность в заданном районе.

Кроме того, смелость и решительность проявил и рядовой Никита Лосев, добавили в ведомстве. В составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона он поддерживал огнем мотострелковые подразделения России.

Лосев прицельным огнем уничтожил ангар с военной техникой, несмотря на ответный артиллерийский обстрел. В результате российские военные смогли продолжить наступление и разбить врага.

Ранее, 26 октября, вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище, которое снабжало дизельным топливом группировки ВСУ, в районе Днепропетровска.

В тот же день стало известно, что российские военные предприняли пять попыток атаковать противника в направлении села Куземовка (ЛНР) и по итогу отбросили врага на исходные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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