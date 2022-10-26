Экс-сенатор США одобрил план Маска по урегулированию конфликта на Украине

Бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк в среду, 26 октября, поддержал предпринимателя Илона Маска и заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине.

«Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», — сказал Блэк во время своего выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера».

Кроме того, Блэк особенно оценил роль ООН в предложении Маска. Экс-сенатор считает, что у народа есть право на проведение референдума, чтобы решить, хочет он остаться на Украине или желает войти в состав России.

По словам экс-сенатора, Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, однако Украина «наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории».

Ранее, 25 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что взгляды Илона Маска и администрации США на ситуацию вокруг Украины расходятся.

Между тем 22 октября газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники и близких к предпринимателю людей сообщила, что Илон Маск вызывает беспокойство у властей США из-за возросшего политического влияния. Как отмечает издание, чиновники опасаются его «могущества и безрассудства».

Накануне старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева сказала, что Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Также она заявила, что не считает, что за предпринимателем «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

Телеканал Fox News 8 октября заявил, что США захотели уничтожить Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Как считает ведущий Такер Карлсон, американские власти боятся, что у граждан страны появятся свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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