Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о диалоге

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому слова российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу с Киевом. Видеозапись совместной пресс-конференции в Киеве опубликована в среду, 26 октября, в Telegram-канале президента Украины.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал Эмбало.

При этом Зеленский назвал заявление Путина «спланированной риторикой, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию».

Накануне президент Гвинеи-Бисау в ходе встречи с российским лидером выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.

Как заявил на следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг, успех Украины на переговорах с Россией прямо пропорционален силе, которую она продемонстрирует на поле боя. Он напомнил о намерении альянса поддерживать Украину, сколько понадобится.

При этом сенатор Совета Федерации Григорий Карасин сообщил «Известиям» в среду, что существует вероятность того, что США и Россия могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

До этого, 14 октября, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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