Белый дом не увидел подготовки РФ к применению «грязной бомбы» на Украине

Администрация США не усматривает никакой подготовки России к потенциальному применению «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине. Об этом в среду, 26 октября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

«Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить «грязную бомбу» или, откровенно говоря, применить тактическое ядерное оружие. Это важно понимать», — заявил Кирби, отвечая на вопрос о гипотетической «российской операции под ложным флагом» на территории Украины.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что Украину накачивают тяжелым вооружением. Кроме того, по его словам, Москве известно о планах использования Киевом «грязной бомбы».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использована маломощный ядерный боеприпас или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 октября заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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