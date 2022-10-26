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Выпускникам специалитета могут разрешить поступать в магистратуру на бюджет

Путин поручил рассмотреть вопрос поступления на бюджет в магистратуру после специалитета
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, получившим диплом специалиста, права поступления на бюджет в магистратуру. Об этом сообщается в среду, 26 октября, на сайте Кремля.

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Правительство РФ должно рассмотреть вопросы «о целесообразности предоставления лицам, завершившим обучение по программам специалитета, права поступления на обучение по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

Кроме того, российскому правительству будет необходимо определить условия и порядок предоставления такого права, а также доступные по такой схеме направления подготовки.

Доклад по этому вопросу Путин ждет до 25 декабря 2022 года.

Ранее, 20 октября, Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских вузов. Доклад по этому и ряду других вопросов должен быть представлен до 15 ноября.

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