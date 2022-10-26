Шойгу: под руководством Путина прошла тренировка по нанесению ответного ядерного удара

Президент России Владимир Путин 26 октября оценил, как проходит тренировка стратегических сил сдерживания, и принял доклад главы Минобороны Сергея Шойгу о ходе маневров.

«Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — отметил Шойгу.

Во время тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

В пресс-службе Кремля сообщили, что все ракеты, запущенные в рамках тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей.

19 февраля Вооруженные силы России также проводили плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

В маневрах принимали участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.