Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить поддержку производителей, которые передают в вузы технологическое оборудование для его доработки или обучения кадров. Об этом сообщается в среду, 26 октября, на сайте Кремля.

Это и ряд других поручений были утверждены главой государства по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер государственной поддержки производителей отечественного технологического оборудования, осуществляющих передачу (в том числе на безвозмездной основе) образцов производимых ими изделий образовательным организациям высшего образования, имеющим в своей структуре передовые инженерные школы», — говорится в перечне поручений президента.

Речь идет об образцах, которые передают в вузы для тестирования и доработки, а также используются при подготовке инженерно-технических кадров для этих производителей.

Доклад по этой теме Путин ждет до 25 декабря 2022 года, далее — ежегодно.

Ранее, 20 октября, Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских вузов. Доклад по этому и ряду других вопросов должен быть представлен до 15 ноября.