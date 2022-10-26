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Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить поддержку производителей, которые передают в вузы технологическое оборудование для его доработки или обучения кадров. Об этом сообщается в среду, 26 октября, на сайте Кремля.

Это и ряд других поручений были утверждены главой государства по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года.

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«Правительству РФ обеспечить реализацию мер государственной поддержки производителей отечественного технологического оборудования, осуществляющих передачу (в том числе на безвозмездной основе) образцов производимых ими изделий образовательным организациям высшего образования, имеющим в своей структуре передовые инженерные школы», — говорится в перечне поручений президента.

Речь идет об образцах, которые передают в вузы для тестирования и доработки, а также используются при подготовке инженерно-технических кадров для этих производителей.

Доклад по этой теме Путин ждет до 25 декабря 2022 года, далее — ежегодно.

Ранее, 20 октября, Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских вузов. Доклад по этому и ряду других вопросов должен быть представлен до 15 ноября.

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