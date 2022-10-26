Экс-главред Tatler Романовский отверг причастность к вымогательствам у «Ростеха»

Бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский на заседании в Тверском суде Москвы заявил, что не знал о вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом 26 октября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Романовский добавил, что не вел ни с кем переговоров по поводу получения денег. По его словам, пост в Telegram-канале о переговорах Чемезова был размещен без каких-либо целей.

«Всю жизнь занимаюсь журналистикой и посчитал возможным разместить пост <…>, но в этом ничего такого нет», — заявил Романовский в зале суда.

Деньги обвиняемые вымогали якобы за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через Telegram-канал «Тушите свет».

Романовский был задержан 25 октября. Кроме него по этому же делу был задержан коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Ранее в этот день суд арестовал его. Адвокат Романовского Гаджи Алиев заявил, что его подзащитный не признает вину.

Собчак в деле о вымогательстве проходит как подозреваемая, по данным источников. 26 октября СМИ сообщили, что правоохранители имели постановление следователя о ее задержании, однако ей удалось скрыться. Предположительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась ими.

По данным источника «Известий», Собчак все-таки покинула Россию. Она выехала в Литву через Белоруссию. В рамках этого уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.