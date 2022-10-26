Берлускони сообщил о рождении 17-го внука

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил о рождении у него 17-го внука.

«Я счастлив быть здесь и еще больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворен, что спустя девять лет могу взять слово в сенате и сделать это, потому что итальянский народ доверил правительство правоцентристской коалиции», — заявил он 26 октября в сенате.

У 86-летнего политика имеется пять детей от двух браков.

Берлускони возглавлял правительство в 1994–1995, 2001–2006 и 2008–2011 годах.