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Семью украинских беженцев ограбили в Греции более чем на €1 млн

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Фото: Global Look Press/Andreas Alexopoulos
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В Греции грабители проникли в дом к семье беженцев из Украины и похитили драгоценности и наличные на сумму более чем €1 млн. Об этом сообщает греческий портал Pronews.

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По данным издания, ограбление произошло утром 26 октября в одном из домов города Варкиз, где последние несколько месяцев проживала состоятельная семья украинских беженцев. В полицию обратилась 26-летняя девушка и сообщила, что грабители проникли в дом и украли драгоценности на €1 млн и $85 тыс. наличными. В это время ее родители находились за границей.

Как предполагают полицейские, грабители некоторое время следили за передвижениями семьи.

3 октября сообщалось об ограблении в Праге украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука во время культурного тура под эгидой МИД Украины. У музыканта украли футляр для кобзы и эксклюзивный ключ для настройки цимбал, а у поэта — восемь экземпляров его поэмы.

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