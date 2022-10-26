В ООН осудили стрельбу в иранском Ширазе

ООН выражает соболезнования семьям погибших при стрельбе в иранском Ширазе. Об этом заявил 26 октября на брифинге официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

«Мы видели данные сообщения. <...> Мы осуждаем терроризм, особенно атаки на религиозные объекты», — отметил Дюжаррик.

Ранее в этот же день у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз неизвестные устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы.

По официальным данным главы МВД исламской республики Ахмада Вахиди, погибли как минимум 13 человек.

При этом местные СМИ ранее со ссылкой на местного чиновника сообщали о гибели по меньшей мере 15 человек и ранении 45 в результате нападения.

По агентства Tasnim, террористы не являются гражданами исламской республики. При этом не уточняется, гражданами какой страны являются преступники.

Двоих нападавших задержали. Поиски третьего продолжаются.