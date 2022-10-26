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Электродепо «Нижегородское» БКЛ введут в эксплуатацию в 2023 году
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Электродепо «Нижегородское» БКЛ введут в эксплуатацию в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, 26 октября.

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Он отметил, что БКЛ будут обслуживать три депо. «Замоскворецкое» депо уже работает, а два еще строят.

«Два других мы достроим и введем в эксплуатацию в 2023 году. Это позволит увеличить количество поездов и с первых дней полноценной работы Большой кольцевой линии поддерживать на ней привычный для москвичей минимальный интервал между поездами», — цитирует Собянина РИАМО.

В настоящее время на БКЛ курсируют 43 состава. Их обслуживают в электродепо «Замоскворецкое». Когда БКЛ зафункционирует на всем протяжении, число составов увеличат вдвое. Интервалы движения составят 1,6 минуты в часы пик.

Обслуживание дополнительных поездов будут осуществлять строящиеся электродепо «Аминьевское» на западе Москвы и «Нижегородское» на востоке.

Электродепо «Нижегородское» начали возводить 7 лет назад. Оно строится на территории бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что на станции «Кленовый бульвар» БКЛ завершается монтаж зеркальных панелей. Помимо зеркал над платформой провели монтаж подвесного потолка из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием.

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