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Украина изготовила муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой»

РИА Новости: Украина изготовила муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой»
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Киев завершает техническую подготовку провокации с «грязной бомбой», которую планирует взорвать над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом 26 октября сообщил источник «РИА Новости».

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

По его информации, сотрудники «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», который начинят радиоактивным материалом и собьют над ЧАЭС. Всё это, пояснил источник, нужно для того, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.

«После того, как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», — добавил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин рассказал, что Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации.

О том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, впервые стало известно 23 октября. Предполагается, что для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. При подрыве такой бомбы, как сообщали в Минобороны России, радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

Эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко 25 октября рассказал «Известиям», что Украина располагает достаточными производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Степень заражения зависит от мощности взрыва и применяемых веществ. Он подчеркнул, что сделать такой бомбой можно любой артиллерийский боеприпас.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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