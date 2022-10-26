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В США назвали Евросоюз своей ключевой угрозой

Newsweek: Не Россия и Китай, а Евросоюз представляет на сегодняшний день ключевую угрозу интересам США
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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На сегодняшний день ключевой угрозой для интересов США являются не Россия и Китай, а Европейский союз (ЕС). Такое мнение высказал доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в опубликованной 26 октября статье для издания Newsweek.

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«Существует неприятная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать, и она заключается в следующем: самая большая внешняя угроза для Соединенных Штатов — это не Россия и не Китай. Это Европейский Союз и его государства-члены», — написал он.

Профессор пояснил, что это не значит, что ЕС можно назвать врагом или серьезным геополитическим конкурентом США. Между тем он указал, что между ними назрела геополитическая проблема.

«[Между ними] расцвела настоящая геополитическая проблема, которая становится всё более очевидной, хотя европейцы слишком горды, а США слишком ностальгируют, чтобы признать это», — отметил Шеллхаммер.

По мнению обозревателя, еще раньше доминирование США было выгодным для ЕС, так как оно позволяло экономить деньги на обороне и использовать «дивиденды от американской защиты». Однако сегодня, по словам профессора, ситуация изменилась.

«США предоставляют Украине вдвое больше помощи, чем ЕС и его государства-члены вместе взятые, демонстрируя, что даже сейчас Европа не очнулась от геополитической дремоты, в которую ее погрузила роскошь американской защиты», — указал он.

Накануне профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо заявил, что недовольство президента Франции Эммануэля Макрона политикой США внесет изменения в трансатлантические связи. Однако он отметил, что разочарование Франции в США имеет ограниченное влияние, оно не изменит доминирующую-подчиненную структуру между США и Европой и не нанесет фундаментального удара по гегемонистской системе США.

Ван Шуо добавил, что США объединяются со своими союзниками, чтобы защитить свою гегемонию, однако это не является амбициями ЕС. По его мнению, ЕС хочет формировать свою внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а «не быть вынужденным принимать чью-либо сторону в соперничестве крупных держав».

13 октября обозреватель Global Times Ху Сицзинь написал, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в то числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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