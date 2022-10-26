Адвокат коммерческого директора Собчак допустила обжалование его ареста

Светлана Липатова, адвокат коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, допустила обжалование решения о его аресте, сообщает корреспондент «Известий».

Липатова заявила, что сторона защиты «подумает, но, скорее всего, обжалует» решение суда.

Ранее 26 октября Тверской суд Москвы отправил ее подзащитного под стражу до 24 декабря. Его доставили в суд вместе с бывшим главным редактором журнала Tatler Арианом Романовским. Заседание по его участию в этом уголовном деле пройдет позднее.

Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Суханову и Романовскому грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, они вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление из Telegram-канала «Тушите свет» сведений о его переговорах.

На заседании Суханов признал, что получал денежные средства в размере 800 тыс. рублей, и принес извинения потерпевшим. При этом он утверждает, что 11 млн рублей не вымогал.

О задержании Суханова по делу о вымогательстве стало известно накануне. На следующий день был задержан и Романовский.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что сама Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». По некоторым данным, правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.

Между тем, по данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву. По его словам, телеведущая воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области Белоруссии. Также известно, что в загородном доме Собчак прошли обыски.