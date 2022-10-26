Певица Жасмин отреагировала на введение США против нее санкций
Певица Жасмин прокомментировала в среду, 26 октября, санкции, которые США ввели против нее.
«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — заявила исполнительница.
Ранее в этот день США ввели санкции в отношении российской певицы Жасмин, передает RT.
Американский минфин ввел новые рестрикции в отношении 12 российских компаний и восьми физических лиц, пишет Life.Ru.
В сентябре США ввели новый пакет санкций в отношении России, в него вошли десятки физических и юридических лиц. В списке оказались депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда.
В свою очередь, координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что США могут модифицировать санкции в отношении России для большей эффективности.
США и их союзники с 24 февраля после начала российской спецоперации по защите Донбасса неоднократно вводили санкции в отношении граждан и организаций из России.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что перспектива вводить санкции против России возбуждает далеко не все государства.
Он отмечал, что все, кто пытается бросить вызов западной гегемонии, зачисляются в разряд врагов. По его словам, именно на доминировании строятся военные доктрины США и НАТО.