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Певица Жасмин отреагировала на введение США против нее санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица Жасмин прокомментировала в среду, 26 октября, санкции, которые США ввели против нее.

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«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — заявила исполнительница.

Ранее в этот день США ввели санкции в отношении российской певицы Жасмин, передает RT.

Американский минфин ввел новые рестрикции в отношении 12 российских компаний и восьми физических лиц, пишет Life.Ru.

В сентябре США ввели новый пакет санкций в отношении России, в него вошли десятки физических и юридических лиц. В списке оказались депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда.

В свою очередь, координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что США могут модифицировать санкции в отношении России для большей эффективности.

США и их союзники с 24 февраля после начала российской спецоперации по защите Донбасса неоднократно вводили санкции в отношении граждан и организаций из России.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что перспектива вводить санкции против России возбуждает далеко не все государства.

Он отмечал, что все, кто пытается бросить вызов западной гегемонии, зачисляются в разряд врагов. По его словам, именно на доминировании строятся военные доктрины США и НАТО.

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