Один человек погиб при пожаре в Липецке
Мужчина погиб в результате пожара в Липецке. Об этом в среду, 26 октября, пишет LipetskMedia.
Инцидент произошел в доме № 37 по улице Кривенкова вечером 25 октября. Загорелась одна из квартир.
Пострадавшего с поражением 18% поверхности тела доставили в ожоговый центр городской больницы «Свободный сокол», отмечает GOROD48. Однако мужчина скончался.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Вечером 20 октября пожар произошел на улице Набережной в поселке Пено в Тверской области. Огонь уничтожил крышу деревянного дома и повредил стены по всей площади. В ходе тушения было обнаружено тело женщины без признаков жизни.