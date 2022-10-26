Легковушка столкнулась с грузовиком в Рязани

Легковой автомобиль «ВАЗ» и «Газель» столкнулись на Южной окружной дороге в Рязани. Об этом в среду, 26 октября, пишет 62INFO.ru сл ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

ДТП произошло у поворота на Сысоевское кладбище. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. О пострадавших не сообщается. Другие детали инцидента уточняются.

Накануне Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Московской области. ДТП произошло в Ленинском городском округе. Водитель 1999 года рождения не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась.