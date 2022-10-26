В Рязани проверили готовность спецтехники к зиме

Готовность уборочной техники к зиме проверили в Рязани. Об этом в среду, 26 октября, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Убирать снег и наледь на улицах города будут комбинированные дорожные машины, снегопогрузочные машины, самосвалы, подметальные уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы малой механизации, тракторы с щетками, пескоразбрасыватели.

Сейчас к работе готовы 148 единиц техники.

Как отмечается в материале, к уборке будут привлекать подрядные организации.

Также сообщается, что будет докуплено 35 единиц техники.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что в Якутске 16 единиц техники задействовали в борьбе с гололедицей.